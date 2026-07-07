Tutti pazzi per il Dattilo Cannolo Fest, boom di visitatori

Si è conclusa con una straordinaria partecipazione di pubblico la quinta edizione del Dattilo Cannolo Fest, l’evento che, anche quest’anno, ha trasformato Dattilo nella capitale del cannolo siciliano, valorizzando le eccellenze gastronomiche, culturali e identitarie del territorio. Per tre giorni il borgo è stato animato da migliaia di visitatori provenienti da tutta la Sicilia e non solo, confermando una crescita costante della manifestazione e il suo ruolo tra gli appuntamenti enogastronomici più attesi dell’estate.Grande apprezzamento hanno riscosso gli show cooking, le masterclass dedicate al Marsala, il concorso “Il Cannolo delle Pro Loco”, gli incontri culturali, gli spettacoli musicali, il folklore, il cabaret e tutte le iniziative che hanno coinvolto famiglie, giovani e visitatori di ogni età.

Il Dattilo Cannolo Fest si conferma non soltanto una festa dedicata al dolce simbolo della tradizione siciliana, ma un importante strumento di promozione turistica e di valorizzazione del territorio, capace di creare rete tra istituzioni, associazioni, imprese e cittadini.Un risultato reso possibile grazie all’impegno della Pro Loco Dattilo, del Comune di Paceco, della Regione Siciliana, dell’UNPLI, degli enti sostenitori, degli sponsor, dei volontari, delle forze dell’ordine, della Protezione Civile, degli operatori ecologici, degli espositori, degli artisti e di tutti coloro che hanno lavorato con professionalità e passione per la riuscita dell’evento. Particolare soddisfazione viene espressa dagli organizzatori per il clima di collaborazione che ha accompagnato ogni fase della manifestazione e per la calorosa risposta del pubblico, che ha premiato il lavoro svolto in questi mesi.

«La quinta edizione del Dattilo Cannolo Fest – dichiara il presidente della Pro Loco Dattilo, Salvatore Fiorino – rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della manifestazione. Vedere migliaia di persone scegliere Dattilo significa che il lavoro di squadra, la valorizzazione delle nostre tradizioni e la promozione del territorio stanno dando risultati concreti. Questo successo appartiene a tutti: ai volontari, alle istituzioni, agli sponsor, agli espositori e a ogni cittadino che ha contribuito, con entusiasmo e senso di appartenenza, a rendere speciale questa edizione». Gli organizzatori rivolgono infine un sentito ringraziamento a tutti i visitatori che hanno scelto Dattilo, dando appuntamento alla sesta edizione del Dattilo Cannolo Fest, con l’obiettivo di continuare a crescere e promuovere un territorio ricco di storia, tradizioni e sapori autentici.Nel corso della serata conclusiva si è svolta anche la 6ª edizione del Premio 91027 – Città di Paceco, riconoscimento dedicato a personalità, associazioni e realtà che, con il proprio impegno, contribuiscono a valorizzare e promuovere il territorio.

Un momento particolarmente significativo della manifestazione, che ha voluto celebrare l’eccellenza, il senso di appartenenza e l’impegno di quanti rappresentano con orgoglio il nome di Paceco e delle sue frazioni.L’evento è stato coordinato sul piano logistico dalla Peralta Production, e promosso dalla Pro Loco Dattilo APS con il supporto delle istituzioni del territorio – della Regione Siciliana – Assessorato all’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea assieme al Comune di Paceco, al Libero Consorzio Comunale di Trapani e a Unioncamere Sicilia – con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e dell’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo.