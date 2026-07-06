Trapani, Libera presenta il libro di Graziella Zizzo sulla psicologia della mafia￼

redazione

Trapani, Libera presenta il libro di Graziella Zizzo sulla psicologia della mafia￼

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lunedì 06 Luglio 2026 - 16:09

Il Presidio territoriale di Libera Associazioni nomi e numeri contro le mafie “Giangiacomo Ciaccio Montalto” di Trapani, ha organizzato per martedì 7 luglio alle ore 19 presso la  Casina delle Palme, la presentazione del libro “La vita è altrove” di Graziella Zizzo pubblicato da Lithos Editrice⁠. L’opera affronta il fenomeno mafioso da una prospettiva psicologica, attraverso i racconti e le esperienze cliniche dell’autrice come psicoterapeuta. Partendo dalle storie dei suoi pazienti, Zizzo esplora gli effetti che l’ambiente mafioso esercita sulla psiche di chi vi cresce o vive a contatto, soffermandosi in particolare sulle dinamiche familiari, sul disagio degli adolescenti e sulla sofferenza spesso nascosta di madri e figli.

 Il libro propone un viaggio nelle conseguenze emotive e psicologiche della cultura mafiosa, mettendo in luce i percorsi di consapevolezza e cambiamento di chi cerca di affrancarsene. All’incontro moderato dalla giornalista Laura Spanó, oltre all’autrice, sarà presente Giuseppe Cimarosa che da venti anni lotta per dissociarsi dalla figura di un parente mafioso dal nome Matteo Messina Denaro. La manifestazione è patrocinata gratuitamente dal Comune di Trapani e dalla Proloco Trapani APS.

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