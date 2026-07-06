Marsala, i lavori in una via dello Stagnone per Liberi è merito dell’Amministrazione Grillo

Il cantiere della strada di collegamento tra la via Vaiarassa e la zona del Baglio Cudia, in contrada Spagnola, inizia oggi. Lo aveva fatto sapere l’Amministrazione comunale nei giorni scorsi. Una vicenda che inevitabilmente si lega alla politica lilybetana. O lo diventa. Questa mattina infatti i consiglieri comunali marsalesi del Movimento Liberi, Massimo Grillo, Gianpaolo Abrignani e Flavia Sammartano, hanno effettuato un sopralluogo presso il cantiere di quella strada. L’intervento atteso da diversi anni sarà completato in settimana e consentirà di collegare la strada comunale di via Vaiarassa con la viabilità esistente in prossimità del Baglio Cudia, migliorando la mobilità dell’area e garantendo un’importante via di fuga a servizio del litorale Stagnone-Birgi.

Il movimento Liberi però fa sapere: “Si tratta di un intervento programmato dalla precedente Amministrazione guidata da Massimo Grillo, la cui realizzazione è stata preceduta da un lungo e complesso iter autorizzativo, conclusosi con il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali nello scorso mese di aprile, nel rispetto delle prescrizioni previste per la tutela del paesaggio. Per la prima volta dopo diversi interventi ‘tampone’, infatti, la strada sarà asfaltata consentendone il regolare utilizzo anche nel periodo invernale. L’autorizzazione paesaggistica ottenuta, grazie anche all’ausilio di tecnici esterni che hanno interagito e si sono confrontati con la Soprintendenza, pone fine alle legittime contestazioni dei residenti e per tutti coloro che frequentano quest’area del territorio“. I consiglieri comunali hanno espresso “soddisfazione per il risultato raggiunto che permetterà, tra l’altro, condizioni di maggiore sicurezza. Continueremo a seguire con attenzione gli interventi che erano stati programmati informando i cittadini sui risultati raggiunti e sulle criticità eventualmente riscontrate”.