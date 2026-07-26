Grave incendio nel palermitano, bruciano Termini e Torretta. VIDEO

Grave incendio è stato segnalato un’ora fa circa presso la zona industriale di Termini Imerese, nel palermitano. Il fumo è arrivato persino in Autostrada, in direzione Catania. A bruciare però in maniera ancora più allarmante sono anche le montagne sopra Torretta con evacuazioni in corso da parte dei Vigili del Fuoco. Sono entrati in azione anche due Canadair, richiesti dalla Protezione civile regionale, che stanno supportando le squadre già impegnate a terra, con l’obiettivo di contenere il fronte delle fiamme nel più breve tempo possibile. Qui il paese viene lambito da preoccupanti fiamme e lo spegnimento è ancora in corso. Le immagini sono fornite dal CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV: