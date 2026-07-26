Petrosino, valorizzare il territorio oltre la cronaca: l’appello di Enzo Maggio

Un appello a guardare a Petrosino con occhi diversi, mettendo al centro le potenzialità del territorio, le sue eccellenze e le prospettive di sviluppo. È quello lanciato da Enzo Maggio della CIA Petrosino, che affida a una riflessione il suo invito ad aprire un confronto pubblico capace di andare oltre le appartenenze politiche e le contrapposizioni:

Desidero condividere una riflessione su Petrosino, una realtà fondamentale del territorio trapanese che affonda le sue radici nell’esempio di Francesco De Vita. Deputato e strenuo sostenitore dell’autonomia, De Vita ha dato lustro al nostro paese nel panorama politico nazionale ed europeo, battendosi per una società più giusta, per i diritti dei lavoratori, dell’agricoltura e delle persone, sempre nel massimo rispetto delle idee altrui. È alla sua correttezza, onestà e intelligenza che mi sono sempre ispirato.

Oggi avverto l’esigenza di parlare delle potenzialità di Petrosino, al di là del colore delle amministrazioni presenti e future. Questo territorio vanta risorse straordinarie che meritano di essere valorizzate da tutti, superando logiche di pensiero unico. Abbiamo un’agricoltura eccellente e vivai viticoli che si posizionano tra i primi in Sicilia per quantità, qualità e innovazione, oltre a un mare splendido e invidiabile.

Accanto a queste eccellenze, esistono tuttavia delle criticità: il comune fatica ad attrarre investimenti e le attività artigianali e commerciali incontrano serie difficoltà operative. L’obiettivo non è attribuire colpe, ma fare ciò che è utile per far progredire l’intera cittadinanza.

Vorrei che la stampa e i social media focalizzassero l’attenzione su questi temi. Una comunità di 8.000 persone perbene non può essere raccontata ed etichettata solo attraverso i fatti di cronaca.

Per questo motivo, auspico la nascita di un’iniziativa popolare che, prescindendo dalle diverse opinioni politiche, metta al centro del dibattito — anche critico, ma costruttivo — la valorizzazione e le bellezze del territorio di Petrosino.