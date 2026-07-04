Marsala: chiusa per lavori al manto strada di collegamento in contrada Spagnola

Nuovo provvedimento sulla viabilità marsalese. Da lunedì 6 e fino al prossimo 9 luglio, sarà chiusa al transito e alla sosta veicolare, la strada comunale ricadente in contrada Spagnola che collega la via Vaiarassa con la strada in prossimità del Baglio Cudia. Lo ha disposto con un proprio provvedimento la Polizia Municipale di Marsala al fine di consentire lavori straordinari e urgenti per il ripristino del manto stradale completamente dissestato. I divieti saranno vigenti dalle ore 7 alle ore 18 di ogni giornata, con apposita segnaletica collocata a cura dell’Impresa esecutrice dei lavori.