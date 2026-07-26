A Mazara torna FeedBook: La parola ai lettori, libri e condivisione al mare

Un nuovo appuntamento dedicato alla lettura e alla condivisione è in programma lunedì 27 luglio, alle ore 19, al MAREA Beach Club, sul Lungomare Mazzini, Piazzale Quinci, a Mazara del Vallo. Protagonista sarà “FEEDBOOK: La parola ai lettori”, iniziativa inserita nella rassegna “Coordinate Letterarie: Letture, autori e relax in riva al mare”, promossa da Multiverso Edizioni e dalla Libreria Il Colombre. A guidare l’incontro saranno Marco Tumbiolo e Sonia Luisi, che coordineranno uno speciale cerchio di lettori arricchito dalla partecipazione della cantautrice Gloriana Ripa.

FeedBook nasce con l’obiettivo di contrastare lo “scrolling solitario” e riscoprire il piacere di stare insieme attraverso le parole e le emozioni che un libro può lasciare. La formula è semplice: un luogo informale e la condivisione di una lettura. Non si tratta di una presentazione di libri, ma di un momento in cui ciascun partecipante può portare un brano tratto da un romanzo, un racconto, un saggio o una poesia e condividerlo con gli altri. Ogni lettore avrà a disposizione un massimo di tre minuti. Prima della lettura potrà spiegare brevemente perché ha scelto proprio quel testo, per poi leggerlo ad alta voce. In alternativa, sarà possibile affidare la lettura all’attrice Sonia Luisi.

Al termine di ogni brano non è previsto un vero e proprio dibattito. Ci sarà invece spazio per una breve “risonanza” collettiva, lasciando che le parole appena ascoltate possano suscitare emozioni e pensieri tra i presenti. Non è necessario comunicare in anticipo il brano scelto e si può partecipare anche semplicemente come ascoltatori. L’incontro avrà una durata di circa un’ora e un quarto e potrà accogliere un massimo di 10-12 brani. Un elemento caratterizzante dell’iniziativa sarà la dimensione del “Qui e Ora”. Per preservare l’intimità e l’autenticità dell’esperienza, l’appuntamento si svolgerà esclusivamente in presenza e non saranno effettuate registrazioni audio o video né dirette streaming.

La manifestazione può contare su una rete di partner e patrocini che comprende il Patto per la Lettura di Mazara del Vallo, Città che legge 2026, il Centro per il libro e la lettura, CIFA Sezione di Trapani, il Rotary Club Mazara del Vallo, RCV Radio Network, TELE 8 e Unipol di Rosario Barbera. La partecipazione è gratuita e, durante l’incontro, non è prevista alcuna vendita di libri. Un’occasione, dunque, per fermarsi, ascoltare e condividere il piacere della lettura in un contesto informale e suggestivo, con il mare a fare da cornice.