CONI Sicilia premia la Bocciofila Edera Bambina per meriti sportivi

Un nuovo e prestigioso riconoscimento arricchisce il palmarès dell’A.S.D. Bocciofila Edera Bambina di Marsala. La storica società sportiva marsalese è stata premiata dal Comitato Regionale Sicilia del CONI per i meriti sportivi, confermando il ruolo di eccellenza che da decenni ricopre nel panorama boccistico regionale e nazionale. Si tratta di un ulteriore traguardo dopo la Stella di Bronzo al Merito Sportivo, conferita dal CONI Nazionale nel 2022. Questa volta l’onorificenza porta la firma del presidente regionale del CONI Sicilia, Enzo Falzone, ed è stata consegnata in occasione del 1° Memorial “Vito Genna”, svoltosi lo scorso 21 giugno. Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della società, Vincenzo Iannarino, che ha accolto il riconoscimento come un premio all’impegno e ai sacrifici profusi negli anni: “Siamo estremamente orgogliosi di questi riconoscimenti, che ripagano i tanti sacrifici e ci danno lo stimolo per fare sempre meglio”, ha dichiarato.

Per la Bocciofila Edera Bambina il premio rappresenta il riconoscimento di una filosofia che ha sempre caratterizzato l’attività del sodalizio: coniugare la pratica sportiva con la valorizzazione del territorio. La società, infatti, è considerata una realtà di riferimento a livello nazionale, frutto di un percorso iniziato negli anni 70’ e costellato da numerosi successi sportivi che hanno contribuito a dare visibilità a Marsala in ambito boccistico. Il presidente Iannarino ha rivolto un pensiero agli atleti, ai dirigenti, ai collaboratori, al pubblico che segue con passione le attività del circolo e ai partner: “Senza di loro questo splendido risultato non sarebbe stato possibile. Continueremo a lavorare per portare l’Edera Bambina sempre più in alto”, ha concluso.