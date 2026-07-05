Tre Fontane, il PD: “Nessuna irregolarità nei lavori di spostamento della sabbia”

Il Partito Democratico di Campobello di Mazara rende noto di aver concluso le verifiche sulla movimentazione della sabbia effettuata nei giorni scorsi lungo il litorale di Tre Fontane. Secondo quanto comunicato dal circolo cittadino, dall’esame della documentazione acquisita non sarebbero emerse irregolarità nelle operazioni eseguite. Nei giorni scorsi il Pd aveva presentato una richiesta formale all’Amministrazione comunale per ottenere informazioni, documentazione e autorizzazioni relative agli interventi di spostamento della sabbia lungo la costa della frazione marinara. A seguito della richiesta, gli uffici comunali competenti hanno trasmesso la documentazione, consentendo al circolo di visionare gli atti e verificare le autorizzazioni rilasciate.

“Dall’esame degli atti – afferma il PD – è emerso che le operazioni sono state svolte nel rispetto delle procedure previste e delle autorizzazioni necessarie, senza rilevare irregolarità”. Il circolo sottolinea di aver ritenuto doveroso informare la cittadinanza sull’esito della verifica, ribadendo che il confronto politico debba fondarsi “su fatti, documenti e trasparenza”. Il Partito Democratico assicura inoltre che continuerà a svolgere il proprio ruolo di controllo sull’operato dell’Amministrazione comunale, monitorando l’attività dell’ente e informando la comunità ogni volta che lo riterrà necessario. “La trasparenza è un diritto dei cittadini. L’informazione corretta è un dovere della politica”, conclude la nota diffusa dal circolo, precisando che la documentazione relativa alla verifica è stata resa disponibile in allegato al post pubblicato sui propri canali di comunicazione.

(foto di repertorio)