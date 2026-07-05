A Torretta Granitola un’estate con i libri dal 10 luglio

La borgata marinara di Campobello di Mazara, Torretta Granitola, ospiterà, dal 10 luglio al 21 agosto, la rassegna di incontri con gli autori “I tramonti di Torretta – Parole d’A…mare”. In programma cinque appuntamenti serali a partire dalle 20,30. Ci saranno anche letture e musiche. L’idea è della nuova assessore alla Cultura, Bia Cusumano, che a Campobello di Mazara intende portare l’esperienza del collaudato PalmosaFest di Castelvetrano. Il 10 luglio si apre con Antonella Marascia, il 24 luglio tocca a Francesca Letizia Piccione, il 28 luglio riflessione sulla Divina Commedia tra Giorgio Battistella e don Nicola Patti, il 7 agosto ci sarà Giuseppina Biondo, il 21 agosto si chiude con Rosaria Maria Marino. A condurre gli incontri saranno i giornalisti Jana Cardinale e Vincenzo Di Stefano. Esecuzioni canore dei ragazzi di MusicaArtCulture, dei tenori Maurizio Indelicato, Gianni Raineri e Antonella Marino, accompagnati da Franco Giacomarro.

Letture di Francesco Caronna e Francesca Marino. Per il finanziamento della rassegna, il Comune utilizza gli appositi fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica destinati agli enti locali impegnati in politiche di promozione della lettura che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura la qualifica di “Città che legge”. L’assessore Bia Cusumano si dice orgogliosa della fiducia accordatale dal sindaco Daniele Mangiaracina, che le ha dato carta bianca per l’organizzazione della rassegna. “Rassegna – precisa – che vuole mettere al centro la cultura e tenere fede agli impegni presi in campagna elettorale. È il primo passo, che viene fatto in una borgata che è per tanti un luogo del cuore”. L’assessore annuncia che è in fase di programmazione un festival del libro e della letteratura (si chiamerà CusaFest) che verrà realizzato in autunno. E ringrazia Giuseppe Bica, parlamentare regionale, componente della commissione Cultura all’Ars, “per essere riuscito a far stanziare i fondi necessari alla promozione della lettura”.