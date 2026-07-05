Coordinate Letterarie 2026, incontro con Luciana Ratto a Mazara

Terzo appuntamento della rassegna “Coordinate Letterarie 2026”. Lunedì 06 luglio è la volta dell’autrice esordiente Luciana Ratto con il suo libro “Come oche al primo sguardo” – Multiverso Edizioni – ore 19 presso il Marea Beach Club di Mazara del Vallo. L’opera, che segna la prima pubblicazione dell’autrice, ha già riscosso un grande successo in occasione della sua prima presentazione a Palermo, tenutasi venerdì 26 giugno presso lo Spazio Cultura Libreria Macaione. Presenta la dottoressa Francesca Russo, con le letture a cura di Rita Gianformaggio. Un incontro dedicato a un’opera intensa, acuta e intima, una narrazione profonda capace di esplorare le dinamiche dell’animo umano e di parlare dritta al cuore dei lettori senza retorica.

Partner e Sponsor dell’incontro: Rosario Barbera Unipol Agenzia di Mazara, CIFA – Confederazione Italiana Federazioni Autonome (sede provinciale di Trapani con il Progetto Cultura), Movimento e Centro di Aiuto alla Vita Mazara, il Rotary Club di Mazara del Vallo, RCV Radio Network, Web tv Tele8, Patto per la Lettura Mazara del Vallo, Centro per il Libro e la Lettura e Città che Legge 2026. Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito: www.multiversoedizioni.com