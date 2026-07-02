A Birgi 147.579 passeggeri è +25% rispetto al 2025, lo scalo cresce

L’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi chiude il mese di giugno 2026 con risultati che confermano un trend di crescita ormai strutturale, come avvenuto anche nei mesi scorsi. Lo scalo registra 147.579 passeggeri, pari a un incremento del 24% rispetto al 2025, e 1.053 movimenti, in aumento del 18% sullo stesso periodo dell’anno precedente. Numeri che seguono un mese di maggio eccezionale, il migliore dal 2016, e che proiettano l’aeroporto verso un’estate caratterizzata da volumi mai raggiunti negli ultimi anni. La dinamica del traffico evidenzia un coefficiente di riempimento particolarmente elevato, con Ryanair che consolida un load factor medio dell’87%, in crescita rispetto all’83% di maggio.

Quattro compagnie alla corte di Birgi

Le rotte nazionali mostrano performance di assoluto rilievo: Bologna (93%), Venezia (92%), Bergamo e Milano Malpensa (91%), Verona e Pisa (90%) si confermano tra le destinazioni più richieste. Anche il traffico internazionale mantiene livelli molto alti, con Lublino (92%), Bratislava (91%), Baden-Baden (90%), Porto e Düsseldorf (89%) tra le tratte più performanti. Nel complesso, il segmento internazionale rappresenta il 32% del traffico totale, con un coefficiente medio dell’83%. L’avvio dell’alta stagione è ulteriormente rafforzato dall’ampliamento dell’offerta voli. Da luglio è operativo il nuovo collegamento ITA Airways per Roma, che si aggiunge alla rotta già servita da Ryanair, mentre Hello Fly introduce il collegamento per Lampedusa con tre frequenze settimanali (lunedì, venerdì e domenica). Resta invece invariata la tratta operata da DAT per Pantelleria.

“Un lavoro di squadra”

L’ingresso di nuovi operatori e l’espansione del network contribuiscono a consolidare il ruolo dello scalo come infrastruttura strategica per la mobilità del territorio e per l’attrattività turistica della Sicilia occidentale. Il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, commenta così i risultati: “Un risultato che premia il lavoro di squadra e la fiducia delle migliaia di passeggeri che ogni giorno scelgono il nostro aeroporto. Continueremo a lavorare con determinazione per consolidare questi risultati e rafforzare il ruolo strategico dello scalo di Trapani-Birgi al servizio del territorio”.