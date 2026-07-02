Marsala, la sindaca Andreana Patti conferisce le deleghe assessoriali

Con un proprio provvedimento, la sindaca Andreana Patti ha conferito le tanto attese deleghe agli assessori che al momento compongono la Giunta Municipale di Marsala. Ad Salvatore Vullo: Polizia Municipale, Protezione Civile, Affari Legali, Servizi Demografici, Personale, Canile e Tutela degli Animali; ad Enrico La Sala: Innovazione, Transizione Digitale e Smart City, Open Data e Governo dei Dati, Politiche Giovanili e Partecipazione Civica, Politiche Culturali e Sportive, Attività Produttive, Città Diffusa; a Daniele Nuccio: Politiche Ambientali e Transizione Ecologica, Igiene Urbana e Ciclo dei Rifiuti (SRR), Economia Circolare e Comunità Energetiche, Spiagge, Finanze, Tributi e Bilancio, Coordinamento e Attuazione del Programma; ad Anna Caliò: Servizi Sociali e Socio-Sanitari, Pari Opportunità e Parità di Genere, Pubblica Istruzione e rapporti con l’Istituzione Marsala Schola, Attuazione del Piano di Zona. Le competenze non delegate rimangono alla sindaca Patti.