La sindaca Patti incontra il comitato ‘Miglioriamo Marsala’: decoro urbano, passaggi a livello e illuminazione

Si è svolto il primo incontro ufficiale tra il comitato cittadino “Miglioriamo Marsala” e la sindaca di Marsala, Andreana Patti. L’incontro ha consentito un confronto aperto e concreto su una serie di criticità segnalate dal comitato e dalle realtà territoriali, con l’obiettivo di individuare interventi rapidi e percorsi di collaborazione.

Accessibilità per persone con disabilità

Il comitato ha aperto i lavori con la segnalazione del socio Andrea Licari sulle persistenti difficoltà di accesso per le persone con disabilità agli uffici comunali, all’Ufficio della Sindaca e ai nuovi locali di Poste Italiane in via Roma. È stata inoltre denunciata la realizzazione errata dei lavori per la posa della fibra ottica, con scavi più profondi e ampi rispetto a quanto previsto, che rendono ostico il transito per i portatori di disabilità.

La sindaca Patti ha ringraziato per la segnalazione e ha incaricato il funzionario ing. Putaggio di procedere con la contestazione e la diffida nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, valutando la trattenuta della somma cauzionale versata dall’impresa stessa.

Passaggi a livello e mobilità

È seguito un approfondimento sulle problematiche legate ai passaggi a livello. L’ing. Putaggio ha illustrato le innovazioni tecnologiche che Rete Ferroviaria Italiana è in procinto di introdurre sul territorio, volte a ridurre i tempi di chiusura, con interruzioni previste non oltre i due/tre minuti. È stato inoltre annunciato che il Comune realizzerà, in tempi brevi, un progetto per eliminare alcuni passaggi a livello su strade poco frequentate, con l’obiettivo di migliorare la circolazione lungo la SP 24. Restano comunque attivi i progetti per la realizzazione di sottopassi funzionali a una migliore mobilità complessiva.

Manutenzione delle contrade e decoro

Il comitato ha richiamato l’attenzione sullo stato di incuria delle carreggiate nelle contrade, con la presenza di erbacce e rifiuti abbandonati soprattutto nel periodo estivo. L’Amministrazione ha assunto l’impegno di intensificare gli interventi di pulizia, anche avvalendosi di un nuovo macchinario a disposizione del Comune. Si è tuttavia condivisa l’idea che, data l’estensione del territorio comunale, sia indispensabile la collaborazione dei cittadini: ognuno è invitato a tenere pulito il tratto antistante il proprio cancello o muro di cinta, come già fanno molti residenti. La sindaca ha inoltre evidenziato le difficoltà pratiche nel diffidare e sanzionare i proprietari negligenti per la potatura di alberi e siepi che invadono la carreggiata, a causa dell’esiguo organico della Polizia Municipale.

Illuminazione pubblica

Il comitato ha segnalato la mancanza di illuminazione lungo la cosiddetta “via Pupo” (tratto con Club Sunshine e chiesa Addolorata). La sindaca Patti ha assicurato una verifica della situazione e ha comunicato che l’Amministrazione procederà a una completa revisione e riprogrammazione del servizio di illuminazione pubblica, ritenuto attualmente insoddisfacente nonostante i costi sostenuti dal Comune (circa undici milioni di euro annui per energia e 800.000 euro per manutenzione della rete).

Lungomare della Riserva dello Stagnone

A conclusione dell’incontro è stata richiamata l’attenzione sullo stato di abbandono delle aiuole in basolato del lungomare della Riserva dello Stagnone, invase dalle erbacce e non fruibili. Il comitato ha inoltre proposto la sostituzione di alcuni blocchi di cemento che delimitano la strada con vasi o fioriere più stretti, al fine di consentire l’accesso al mare dalla strada/pista ciclabile e migliorare l’estetica del lungomare.

La sindaca ha recepito le proposte e si è dichiarata disponibile a valutarne la fattibilità nell’ambito della programmazione degli interventi di riqualificazione.

Prossimi passi

Il comitato “Miglioriamo Marsala” e l’Amministrazione comunale hanno concordato di mantenere un canale di comunicazione attivo per monitorare l’attuazione degli interventi segnalati e programmare ulteriori incontri di verifica. Il comitato resta a disposizione per segnalazioni e proposte dei cittadini, auspicando un’azione condivisa per il miglioramento della vivibilità di Marsala.