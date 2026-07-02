Moto d’acqua, nuove regole nelle acque di Mazara del Vallo: c’è un’ordinanza

La Capitaneria di Porto ha emanato l’Ordinanza n. 48/2026 del 1° luglio 2026, che disciplina l’utilizzo dei natanti da diporto, in particolare delle moto d’acqua, impiegati per attività di locazione e noleggio a fini turistico-ricreativi nel Circondario marittimo di Mazara del Vallo. Il provvedimento introduce le regole che operatori e utenti dovranno rispettare per garantire la sicurezza della navigazione e una corretta fruizione del litorale durante la stagione estiva per la tutela dei bagnanti. L’Autorità marittima invita enti, operatori del settore e cittadini a dare la massima diffusione all’ordinanza, affinché le nuove disposizioni siano conosciute e applicate su tutto il territorio interessato.