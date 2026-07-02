ProgettiAmo Marsala: “Inopinata la decisione della Milazzo di lasciare il Movimento. Noi restiamo con la Patti”

Forse è stato programmato già prima delle elezioni amministrative, tuttavia la scelta della sindaca neo eletta Andreana Patti di non annunciare il completamento della giunta, sta creando non soltanto i consueti malumori tra i movimenti e i partiti, ma creando anche legittime aspettative in chi ha contribuito a riportare al governo della città il centrosinistra.

Sono stati giorni difficili all’interno dei partiti e dei movimenti prima della elezione del presidente del consiglio comunale e del suo vice. Era diffusa la voce che le due cariche fossero strettamente legate alle nomine assessoriali. Il presunto ritardo comporta anche prese di posizione che in alcuni casi sono state anche politicamente di “frattura” non con la sindaca ma all’interno dei partiti/movimenti. Stiamo parlando in primo luogo del Movimento ProgettiAmo Marsala. “L’Assemblea degli iscritti di – afferma una nota – si è riunita per procedere all’analisi del recente voto amministrativo.

Numerosi gli interventi, particolarmente incentrati sull’abbandono di ProgettiAmo da parte di Eleonora Milazzo, Consigliere appena eletto nella nostra lista.

È stato espresso generale biasimo per tale inopinata decisione, ufficializzata dalla Milazzo lo stesso giorno in cui si è insediato il nuovo Consiglio Comunale.

È stato precisato che la predetta aspirava ad essere candidata a Presidente del Consiglio Comunale, così come Piergiorgio Giacalone, ma non si è trovata una intesa tra gli anzidetti e che il Coordinatore, anche se confortato da una consultazione interna, non ha voluto privilegiare una posizione rispetto ad un’altra nell’intento di evitare una spaccatura, poi comunque verificatasi, nonostante altre possibili soluzioni di rappresentatività operativa del Movimento, che intende continuare ad offrire capacità progettuali al servizio della collettività marsalese.

Alcuni componenti del Coordinamento hanno doviziosamente illustrato altri aspetti, valutati nelle riunioni con i due Consiglieri, che avrebbero anche potuto determinare un più ampio coinvolgimento nel governo della città.

Il Coordinatore Paolo Ruggieri ha pure riferito su impegni politici sottoscritti prima delle elezioni, esibendo alcuni documenti relativi alla campagna elettorale nonché successivi, taluni degni di particolare attenzione.

La riunione si è conclusa con la manifestata volontà collegiale di potenziare e rilanciare l’attività di ProgettiAmo Marsala, anche attraverso nuove adesioni ed un rinnovo del Coordinamento, garantendo al contempo pieno e propositivo sostegno all’Amministrazione guidata dal Sindaco Andreana Patti, di cui si è sposato il valido progetto a matrice civica, con la conseguente correlata assunzione delle inerenti responsabilità”.

Il Coordinamento di P.M