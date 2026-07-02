Arriva la pioggia in Sicilia: temperature in calo e allerta gialla nelle prossime ore

Dopo gli episodi di maltempo (in alcuni casi estremo) nel centronord, il meteo è in progressivo peggioramento anche al Sud. Per la giornata di domani, venerdì 3 luglio, la Protezione Civile Regionale ha previsto l’allerta gialla in tutta l’isola. Stessa situazione anche in Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell’Umbria.

In Sicilia sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutte le zone, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I venti saranno localmente forti occidentali sui settori meridionali, molto mosso lo Stretto di Sicilia. Finalmente, dunque, è in arrivo anche in Sicilia l’atteso calo termico, dopo due settimane segnate da temperature roventi. Tra sabato e domenica, tuttavia, il meteo dovrebbe migliorare, riportando progressivamente in alto la colonnina di mercurio.