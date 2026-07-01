La Trapani Arabian Horse Cup incorona i suoi campioni nell’edizione 2026

Si è conclusa al Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo la Trapani Arabian Horse Cup 2026, manifestazione internazionale dedicata alla bellezza, all’eleganza e alle performance del cavallo arabo. L’evento, organizzato dal Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice presieduto da Antonio Culcasi e riconosciuto dalla European Conference of Arab Horse Organizations (ECAHO) e dall’Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo (ANICA), ha confermato anche quest’anno il proprio rango di appuntamento di riferimento per allevatori, handler e appassionati da numerosi Paesi. A valutare i soggetti in gara una giuria internazionale composta da Sulaiman Al Hattali (Oman), Christine Valette (Francia), Martine Van Hee (Belgio), Janice Aileen McCrea Wight (Stati Uniti), Giorgio Rossi (Italia) e Nikolaus Jung (Germania), con Gabriele Gallo nel ruolo di ringmaster e la commissione disciplinare formata da Giuseppe Fantauzzo, Magdalena Helak e Marco Capelli.

I Campionati hanno assegnato gli otto titoli in palio. Tra i puledri nati nel 2026, il Colts Foals Championship è andato a Noah Al Pharajj (Aparo Fabio), mentre il Fillies Foals Championship ha incoronato CSS Veracruz, della scuderia Cassarino Rosario. Nelle categorie Yearling, nati nel 2025, si sono imposti Magic Spartacus (Fontanella Magic Arabians) tra i maschi e Fanatica PPJ (Società Agricola P.P.A.) tra le femmine. Tra i Junior il titolo maschile è andato a D Laheb della Dubai Arabian Horse Stud, presentato da Paolo Capecci, autore anche del miglior punteggio assoluto dell’intera edizione; tra le femmine si è imposta Nymeria, allevata da Accardo Sveva Francesca e affidata a Luca Piccione. Nelle categorie Senior, infine, il Champion tra gli stalloni è stato CPE Kenzo (Cristiano Vito), mentre tra le fattrici ha trionfato Euforia MI della Mulawa Arabian Stud, ancora con Paolo Capecci.

«La prima percezione è l’elemento più importante: se un cavallo emoziona oppure no. Per me è la valutazione di partenza- ha osservato Giorgio Rossi, componente italiano della giuria –. Poi inizio a scomporre il soggetto nelle sue parti, per capire se quella sensazione iniziale è sostenuta da altri elementi e se vi sono difetti particolari. Ma resta la prima impressione a fare la differenza». «Quando guardo un cavallo nel ring la cosa più importante è il suo tipo, il carisma, il movimento e poi l’insieme del soggetto – ha spiegato il giudice omanita Sulaiman Al Hattali -. È bello quando il cavallo arabo si mostra nell’arena: è questo che amo». L’edizione 2026 è stata dedicata alla memoria di Andrea Bulgarella, imprenditore trapanese recentemente scomparso, ricordato nel corso della manifestazione con la consegna ai familiari di un quadro con la sua effigie. A ricevere il quadro è stato il cognato Giuseppe Poma, presidente del Bulgarella Group.

Accanto al programma ECAHO, la manifestazione ha rinnovato la collaborazione con Fitetrec-Ante, che ha presentato in contemporanea la Segesta Horse Cup, con il Trekking Segesta, le prove di Gimkana Master e Gimkana Western, la Monta da Lavoro Tradizionale e il Country Derby. Un weekend che ha rilanciato la Trapani Arabian Horse Cup come vetrina d’eccellenza per il cavallo arabo e, insieme, come occasione di promozione del territorio trapanese. «Un bilancio positivissimo, con un numero di cavalli eccezionale: si parla di 74 soggetti, cifre che non si vedevano da un paio d’anni – ha commentato il presidente del Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice Antonio Culcasi -. Sono arrivati allevamenti da tutto il mondo, con cavalli importati di proprietà di realtà dei paesi arabi, come Dubai, accanto a presenze italiane di primo piano e a numerosi allevamenti siciliani e campani». «La collaborazione con la Fitetrec-Ante è stata un passo vincente: siamo riusciti a creare un evento grande e multifunzionale, con un percorso equestre legato anche al turismo — ha proseguito Culcasi -. La prima edizione della Segesta Horse Cup è stata eccezionale e c’è la volontà condivisa di dare continuità a questo cammino».

I CAMPIONI

Colts Foals Champion: Noah Al Pharajj (propr. e all. Aparo Fabio, handler Federico Lapunzina).

Fillies Foals Champion: CSS Veracruz (propr. e all. Cassarino Rosario).

Yearling Colts Champion: Magic Spartacus (propr. e all. Fontanella Magic Arabians, handler Ciro Fontanella).

Yearling Fillies Champion: Fanatica PPJ (propr. e all. Società Agricola P.P.A., handler Giuseppe Baragiani).

Junior Colts Champion: D Laheb (propr. e all. Dubai Arabian Horse Stud, handler Paolo Capecci).

Junior Fillies Champion: Nymeria (propr. La Barbera Leonardo, all. Accardo Sveva Francesca, handler Luca Piccione).

Senior Stallions Champion: CPE Kenzo (propr. e all. Cristiano Vito, handler Federico Lapunzina).

Senior Mares Champion: Euforia MI (propr. e all. Mulawa Arabian Stud, handler Paolo Capecci).