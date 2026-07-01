Meteo in Sicilia, il caldo concederà un tregua nel week end. Giovedì e venerdì possibili piogge

Sta per arrivare anche al Sud e in Sicilia l’attesa inversione di tendenza sul fronte meteorologico, che nei prossimi giorni dovrebbe portare a una diminuzione delle temperature. Nel frattempo, per la giornata di domani, giovedì 2 luglio, la Protezione Civile Regionale ha diffuso un bollettino aggiornato, con allerta gialla nella fascia centrosettentrionale della Sicilia.

In particolare, sono previste piogge, da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Localmente forti i venti, che soffieranno da nord ovest sui settori occidentali e meridionali. Molto mossi lo Stretto di Sicilia e il basso Tirreno, mentre le temperature non avranno ancora variazioni significative. Farà ancora molto caldo, soprattutto a Catania, dove si conferma il bollino rosso per ondate di calore e le temperature percepite saranno vicine ai 40°.