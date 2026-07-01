Marsala, le forze politiche e sindacali in difesa delle prerogative dell’ex Sicilvetro

La ricostruzione di mesi di impegno e la nota del gruppo Liberi.

Arriva un segnale di fiducia per il futuro dello stabilimento O-I Manufacturing Italy (ex Sicilvetro) di Marsala. L’azienda ha infatti comunicato alle organizzazioni sindacali che sono state molto attive nelle interlocuzioni con l’azienda il rinvio del fermo produttivo, inizialmente previsto dal 1° ottobre, al 1° dicembre 2026. Una decisione che potrebbe essere ulteriormente rivista, con una riduzione del periodo di sospensione, nel caso in cui l’andamento delle vendite dovesse registrare risultati favorevoli come sembra che stia andando in questo momento il mercato. Le forze politiche, oltre che sindacali, a livello locale ma anche regionali sono intervenute nell’interlocuzione che ha caratterizzato gli ultimi mesi.

In una nota stampa hanno espresso soddisfazione l’ex sindaco di Marsala Massimo Grillo e i consiglieri comunali Flavia Sammartano, Gaspare Di Girolamo, Gian Paolo Abrignani e Pino Ferrantelli, in pratica una parte della minoranza consiliare di Marsala, che sottolineano come la notizia rappresenti un importante passo avanti nella vertenza che riguarda uno dei principali poli produttivi del territorio. Nel loro intervento, gli esponenti politici rivolgono un ringraziamento alle organizzazioni sindacali per il costante aggiornamento fornito e per il clima di collaborazione che ha caratterizzato il confronto in questi mesi. Le organizzazioni sindacali dal canto loro fanno sapere che sono intervenute come sempre per la tutela del posto di lavoro dei dipendenti: “seguiremo l’evolversi della vicenda – hanno affermato – convinti che assieme con l’impegno di tutte le parti in causa si possa arrivare a soluzioni importanti. In difesa dei lavoratori, come sempre, faremo la nostra parte”.

Secondo Grillo e i consiglieri, il rinvio del fermo conferma la validità dell’allarme istituzionale lanciato nei mesi scorsi, condiviso con le rappresentanze sindacali, e dimostra l’efficacia del percorso di dialogo avviato con l’azienda, Sicindustria e la Regione Siciliana. Particolare attenzione viene riservata anche al Disegno di Legge attualmente all’esame dell’Assemblea Regionale di cui è promotore il deputato del Pd Dario Safina. Il provvedimento punta a sostenere le imprese che investono nell’economia circolare e nell’impiego di materiali ad alto contenuto di riciclo, contribuendo a rafforzare la competitività dello stabilimento marsalese.

Per i firmatari della nota, la tutela della O-I rappresenta un obiettivo strategico non soltanto per i lavoratori e le loro famiglie, ma anche per l’intero tessuto economico del territorio. “Per questo motivo assicurano che continueranno a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, affinché il rinvio del fermo produttivo possa trasformarsi in una concreta opportunità di rilancio e stabilità per lo stabilimento – affermano Sammartano, Di Girolamo, Abrignani e Ferrantelli” che evidenziano l’importanza di non disperdere il lavoro svolto finora. Esprimono fiducia nell’impegno dei parlamentari regionali promotori del Disegno di Legge – Vitrano, Safina e Pellegrino – affinché il testo venga approvato in tempi rapidi. Allo stesso tempo chiedono che il Governo della Regione Siciliana garantisca un’adeguata copertura finanziaria, condizione ritenuta indispensabile per rendere la norma uno strumento realmente efficace a sostegno delle imprese, dell’occupazione e dello sviluppo sostenibile del territorio.