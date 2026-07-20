Politica e corruzione, Gallo Afflitto lascia l’Assemblea Regionale

L’esponente di Forza Italia, Riccardo Gallo Afflitto, si è dimesso dall’Ars. Eletto nelle file azzurre nel 2022 e considerato vicino al presidente Renato Schifani, Gallo Afflitto è rimasto coinvolto nell’inchiesta “Corte dei Miracoli”, coordinata dalla procura di Caltanissetta. Accusato di corruzione, su un presunto sistema di favori, nomine e appalti che coinvolge il Cefpas – l’ente regionale per la formazione del personale sanitario – e l’azienda sanitaria provinciale di Agrigento, dalla scorsa settimana si trova agli arresti domiciliari. All’Ars subentrerà il primo dei non eletti della lista di Forza Italia, Luigi Salvaggio, che nel 2022 aveva ottenuto 7.340 preferenze.