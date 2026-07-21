Castelvetrano, è caccia al ladro: la foto corre sui social ma la giustizia fai da te fa paura

È diventata virale sui social la fotografia di un uomo indicato come il presunto responsabile di alcuni furti avvenuti nel territorio di Castelvetrano e nelle zone vicine. La diffusione dell’immagine ha rapidamente alimentato una vera e propria caccia all’uomo, con centinaia di condivisioni e commenti che, in alcuni casi, hanno assunto toni particolarmente aggressivi. La tensione, secondo quanto riportato, avrebbe oltrepassato i confini del web. In alcune aree tra Castelvetrano, Campobello di Mazara, Tre Fontane e Triscina sarebbero state organizzate anche ronde spontanee da parte di cittadini intenzionati a individuare il presunto ladro. Una situazione che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla crescente esasperazione di una parte della popolazione, ma che allo stesso tempo solleva interrogativi sul rischio di trasformare la paura in una sorta di giustizia fai-da-te.

L’identità dell’uomo immortalato nella fotografia e le sue eventuali responsabilità dovranno essere accertate dagli organi competenti. La diffusione di immagini sui social, accompagnata da accuse non ancora verificate, può infatti produrre conseguenze anche sul piano giudiziario. Il caso ha così aperto una discussione nella comunità: da una parte chi invoca maggiori controlli e chiede risposte concrete contro i furti, dall’altra chi mette in guardia dal pericolo che la rabbia e il passaparola sui social possano alimentare situazioni incontrollabili. Il rischio, in assenza di accertamenti ufficiali, è che la ricerca di un presunto responsabile si trasformi in una pericolosa escalation, con cittadini chiamati a sostituirsi alle forze dell’ordine. E proprio per questo l’invito è a segnalare eventuali situazioni sospette alle autorità, evitando iniziative personali e lasciando alle forze dell’ordine il compito di individuare i responsabili e verificare le accuse.