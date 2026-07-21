Pastasciutta Antifascista, l’iniziativa del centrosinistra a Marsala

Oggi, martedì 21 luglio, le forze politiche di area progressista di Marsala, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e PSI-Avanti, si uniscono per celebrare la “Pastasciutta Antifascista”, un appuntamento che coniuga la memoria storica con la partecipazione attiva alla vita della comunità. L’iniziativa affonda le radici nel 25 luglio 1943, data storica in cui la famiglia Cervi festeggiò la caduta del fascismo offrendo pasta a tutto il paese, un gesto semplice ma potentissimo di libertà e condivisione. Oggi, a distanza di decenni, rinnovare questa tradizione significa riaffermare l’attualità dei valori antifascisti, fondamento imprescindibile della nostra democrazia e della nostra Costituzione. “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di riflessione comune, vogliamo stare insieme per ribadire, con la gioia della convivialità, che i valori di libertà, democrazia e solidarietà sono le fondamenta su cui costruire il futuro della nostra città.”

L’appuntamento è fissato per martedì 21 luglio, alle ore 20:30, presso il Bar Romeo in Piazza della Vittoria (Porta Nuova). Sarà un’occasione per incontrarsi, dialogare e coltivare insieme la memoria collettiva, in un clima di unione e condivisione. Il contributo di partecipazione, che comprende pasta, vino e acqua, è fissato a 8 euro.