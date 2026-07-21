Ha un malore durante un’escursione a Marettimo, salvato dal soccorso alpino

Si è concluso con successo un intervento di soccorso a favore di un uomo colto da un malore durante un’escursione sull’isola di Marettimo, parte dell’arcipelago delle Egadi. L’allarme è stato lanciato tramite la Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano (SASS). Considerata la zona impervia e la posizione isolata, il SASS ha richiesto il supporto dell’Aeronautica Militare, che attraverso il Comando Operazioni Aerospaziali ha disposto l’intervento di un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo, decollato dall’aeroporto di Trapani-Birgi alle ore 13:10. Dopo aver imbarcato un tecnico di elisoccorso del SASS a Castellammare del Golfo, l’equipaggio — composto da due piloti, un operatore di bordo e un aerosoccorritore — si è diretto con la massima urgenza verso l’isola, dove immediatamente è stata individuata la posizione dell’escursionista.

Effettuato il recupero tramite il verricello dell’elicottero per imbarcare a bordo l’uomo colto da malore, l’equipaggio dell’Aeronautica Militare si è poi diretto verso l’ospedale di Trapani, dove ha affidato il paziente alle cure del personale sanitario del 118. Riportato il personale SASS a Castellammare del Golfo, l’elicottero è quindi rientrato in base, a Trapani-Birgi, per riprendere la normale prontezza SAR. L’operazione si è svolta grazie al tempestivo coordinamento tra l’Aeronautica Militare e il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, confermando l’efficacia della cooperazione nei contesti più difficili.