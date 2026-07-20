Caldo record, chiude il pomeriggio il Centro di raccolta di Petrosino

Le temperature eccezionalmente elevate di questi giorni modificano temporaneamente i servizi comunali a Petrosino. L’Amministrazione comunale ha infatti disposto la chiusura pomeridiana del Centro Comunale di Raccolta nella giornata di mercoledì, accogliendo le raccomandazioni del Dipartimento della Protezione Civile che invita a evitare le attività all’aperto nelle ore più calde della giornata. Il provvedimento è stato adottato per tutelare la salute e la sicurezza sia degli operatori impegnati nel servizio sia dei cittadini che usufruiscono del centro. L’Amministrazione invita pertanto la popolazione a non recarsi presso il Centro Comunale di Raccolta durante l’orario di chiusura e a programmare il conferimento dei rifiuti in altri momenti.

Viene inoltre ribadito il divieto assoluto di abbandonare sacchi o altri rifiuti all’esterno della struttura durante la sospensione del servizio. Un comportamento che, oltre a compromettere il decoro urbano, costituisce un illecito e sarà sanzionato secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Comune confida nel senso civico e nella collaborazione dei cittadini affinché vengano rispettate le disposizioni, contribuendo così a garantire la sicurezza delle persone e la tutela dell’ambiente anche durante questa intensa ondata di calore.