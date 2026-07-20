Caldo da record in Sicilia, nelle prossime 24 ore il “picco”, poi il calo termico

redazione

Caldo da record in Sicilia, nelle prossime 24 ore il “picco”, poi il calo termico

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lunedì 20 Luglio 2026 - 16:45

Ancora una giornata con temperature torride per la Sicilia, diventata ormai un catino rovente. Nelle prossime 24 ore permarranno valori massimi da elevati a molto elevati, con venti moderati. Di conseguenza, per il quarto giorno consecutivo la Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino di allerta rossa per rischio incendi e ondate di calore che interesserà tutte le nove province dell’isola.

Proprio la giornata di domani, martedì 21 luglio, è considerata dai meteorologici quella del “picco di calore”. Ancora temperature da bollino rosso nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Tra mercoledì e giovedì dovrebbe, invece, arrivare l’atteso calo termico, che sta già interessando le regioni settentrionali.

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