Sfida il fuoco per salvare i vitellini: commuove il gesto di un 14enne di Santa Ninfa

Un gesto di straordinario coraggio, compiuto senza esitazione per salvare cinque animali a cui è profondamente legato. È accaduto nelle campagne di Santa Ninfa, nel cuore del trapanese, dove Giuseppe Di Leonardo, appena 14 anni, ha affrontato il fumo e le fiamme di un incendio pur di mettere in salvo 5 vitellini rimasti intrappolati in un box. Il rogo si è sviluppato in contrada Piana e Issiotti, minacciando un’azienda zootecnica della famiglia. Mentre 5 mucche e 2 cavalli si trovavano al pascolo e potevano allontanarsi dal pericolo, i vitellini erano chiusi nella stalla, senza alcuna possibilità di fuga. Davanti a quella scena, il ragazzo non ha perso tempo: ha attraversato il fumo, ha raggiunto il ricovero e ha aperto il box, consentendo agli animali di mettersi in salvo.

Giuseppe conosce quei vitellini fin dalla nascita. Li ha accuditi insieme al padre Roberto e allo zio, instaurando con loro un rapporto che va ben oltre il semplice allevamento. “Per chi vive ogni giorno con gli animali, non sono soltanto bestiame, ma fanno parte della famiglia”, ha raccontato il padre, descrivendo la paura vissuta quando le fiamme hanno raggiunto l’azienda. L’incendio è stato poi domato grazie all’intervento dei vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento insieme agli altri uomini del dispositivo antincendio. Il gesto del giovane, però, ha colpito l’intera comunità: un’azione istintiva e rischiosa, ma dettata dall’affetto per quegli animali che considera parte della sua famiglia. Una storia che, in una giornata segnata dagli incendi nel Trapanese, restituisce anche un’immagine di speranza e di straordinaria umanità.