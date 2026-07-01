La Vardera rafforza Controcorrente e guarda al 2027: obiettivo Palazzo d’Orléans

Il progetto politico di Ismaele La Vardera entra in una nuova fase. Il deputato regionale e leader del movimento Controcorrente è al lavoro per consolidare la presenza del suo schieramento all’Assemblea Regionale Siciliana, con l’obiettivo di costituire un gruppo parlamentare autonomo e rafforzare il peso politico della formazione in vista delle prossime sfide elettorali. Negli ultimi giorni il movimento ha incassato l’adesione dei deputati Carlo Gilistro e Josè Marano, entrambi provenienti dal Movimento 5 Stelle. A questi potrebbe aggiungersi anche Alessandro De Leo, con il quale sarebbe in corso un confronto politico. Il suo eventuale ingresso consentirebbe a Controcorrente di raggiungere il numero minimo di parlamentari necessario per chiedere la costituzione del gruppo all’Ars, passaggio che rappresenterebbe un importante salto di qualità per il movimento.

La crescita di Controcorrente

La crescita di Controcorrente non si limita però ai numeri parlamentari. La Vardera sta progressivamente costruendo una rete politica sul territorio, puntando a radicare il movimento in tutta la Sicilia attraverso amministratori locali, associazioni e nuovi riferimenti nei diversi comuni dell’Isola. Un percorso iniziato dopo l’uscita da Sud chiama Nord e la fondazione del nuovo soggetto politico, nato con l’intento di proporsi come forza civica e alternativa agli schieramenti tradizionali.

Obiettivo elezioni regionali 2027

Dietro questa strategia c’è anche uno sguardo rivolto al futuro. L’obiettivo di La Vardera è infatti quello di arrivare preparato alle elezioni regionali del 2027, quando si rinnoverà la guida della Regione Siciliana. Il leader di Controcorrente sta costruendo le basi organizzative e politiche per presentarsi come candidato alla presidenza della Regione, con l’ambizione di contendersi Palazzo d’Orléans. Il rafforzamento del movimento all’interno dell’Assemblea Regionale rappresenta quindi non solo un traguardo politico immediato, ma anche il primo tassello di una strategia più ampia che punta a fare di Controcorrente uno dei protagonisti del prossimo confronto elettorale regionale.