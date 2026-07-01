Cannabis terapeutica: in Sicilia la richiesta di “Ampliare le patologie rimborsabili”

Una delegazione del Comitato Esistono i Diritti, composta dal suo presidente Gaetano D’Amico, dall’onorevole Valentina Chinnici, dal presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo Toti Amato, dalla dott.ssa Monica Sapio, dal consigliere comunale Alberto Mangano, dall’avvocato Marco Traina e dal già consigliere comunale Cesare Mattaliano, é stata ricevuta dall’assessore regionale alla sanità Marcello Caruso, alla presenza inoltre dell’assessore alle attività produttive Edy Tamayo, del deputato forzista Stefano Pellegrino e dell’onorevole Gaspare Vitrano. Il Comitato ha portato innanzi all’assessore alla sanità e innanzi alle altri parti istituzionali presenti le istanze dei malati che utilizzano la cannabis terapeutica chiedendo l’ampliamento delle patologie per le quali è possibile chiedere il rimborso a carico del SSR. L’assessore Caruso si è mostrato sensibile e disponibile anche ad altri incontri per valutare soluzioni che possano dare risposte adeguate e concrete ai pazienti che necessitano dell’utilizzo dei medicinali estratti dalla cannabis per uso terapeutico.