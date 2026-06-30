Incendio Sarco, Patti alla Regione: “Grave situazione economica degli allevatori marsalesi”

Il nuovo provvedimento della sindaca Andreana Patti riguardo alle conseguenze dell’incendio nell’Azienda Sarco di Marsala, come abbiamo scritto ieri, recepisce le più recenti indicazioni dell’ASP di Trapani, formulate sulla base dei monitoraggi effettuati da ARPA Sicilia. Infatti, alla luce dei risultati delle analisi, sono state revocate le misure ormai non più necessarie, mentre restano temporaneamente in vigore – fino all’acquisizione degli esiti dei campionamenti del terreno – alcune prescrizioni precauzionali riguardanti il comparto zootecnico. Contestualmente, l’Amministrazione comunale ha trasmesso all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e al Dipartimento regionale della Protezione Civile la richiesta di intervento urgente a sostegno delle aziende zootecniche interessate dalle limitazioni ancora vigenti.

Nella nota, la sindaca Patti rappresenta la grave situazione economica degli allevatori, costretti da giorni ad acquistare foraggi provenienti da altri territori, con costi non più sostenibili. Al riguardo, si chiede alla Regione una prima dotazione straordinaria di 50.000 euro per garantire liquidità alle aziende in questa fase emergenziale: “La tutela della salute pubblica resta la nostra priorità assoluta – afferma la sindaca Andreana Patti – ma è altrettanto doveroso sostenere gli allevatori che, con grande senso di responsabilità, stanno rispettando prescrizioni particolarmente gravose nell’interesse dell’intera comunità. Confidiamo in un rapido intervento della Regione Siciliana affinché nessuna azienda venga lasciata sola”. L’Amministrazione continuerà a seguire costantemente l’evoluzione della situazione, in stretto raccordo con ARPA Sicilia, ASP di Trapani e Regione Siciliana, in attesa dei risultati delle analisi sui campioni di terreno, dai quali dipenderanno le ulteriori determinazioni.