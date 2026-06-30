Gibellina, il Consiglio vara il piano per facilitare il pagamento delle tasse

Il Consiglio comunale di Gibellina ha approvato all’unanimità tre importanti delibere in materia tributaria, con l’obiettivo di favorire la regolarizzazione delle posizioni debitorie dei contribuenti e rendere più efficiente il sistema di riscossione dell’ente. I provvedimenti riguardano l’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”, che consentirà di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione attraverso un piano di pagamento fino a 54 rate bimestrali, l’introduzione di una definizione agevolata per i tributi comunali scaduti e non versati entro il 31 dicembre 2025, rateizzabili fino a 24 rate trimestrali, e un nuovo regolamento delle entrate che prevede incentivi per i contribuenti che sceglieranno l’addebito diretto sul conto corrente o la ricezione delle comunicazioni tramite posta elettronica certificata.

A illustrare le novità è stato l’assessore alle Finanze, Vito Antonio Bonanno, che ha spiegato come l’Amministrazione intenda cambiare l’approccio nei rapporti con i cittadini, puntando maggiormente sulla collaborazione piuttosto che su un sistema esclusivamente sanzionatorio. “L’obiettivo – afferma Bonanno – è instaurare un dialogo costruttivo con contribuenti e operatori economici, offrendo strumenti concreti per regolarizzare le posizioni debitorie e favorendo l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Pagare le imposte significa contribuire al funzionamento dei servizi pubblici e sostenere l’intera comunità”. L’assessore ricorda inoltre che la Corte dei Conti ha recentemente invitato il Comune a migliorare la capacità di riscossione per ridurre il peso degli accantonamenti di bilancio dovuti ai crediti di difficile esazione. Le nuove misure, oltre a facilitare il recupero delle somme dovute, permetteranno al Comune di accedere al fondo straordinario regionale da cinque milioni di euro destinato agli enti che adottano strumenti per rendere più efficiente la riscossione.

Tra gli obiettivi futuri dell’Amministrazione figura anche la realizzazione del Portale del Contribuente, una piattaforma digitale che consentirà ai cittadini di consultare online la propria posizione tributaria, semplificando le procedure, migliorando la trasparenza e riducendo il divario tra le somme accertate e quelle effettivamente riscosse.