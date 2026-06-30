Caldo da bollino rosso a Palermo e Catania: l’anticiclone non molla la Sicilia

Massimo rischio ondate di calore per la giornata di domani, mercoledì 1° luglio, a Palermo e Catania. Lo evidenzia la Protezione civile siciliana nell’avviso pubblicato questo pomeriggio sul rischio incendi e ondate di calore nell’Isola valido per le prossime 24 ore. Per Palermo è previsto, nella giornata di domani, il livello 3 (colore rosso) per il rischio di ondate di calore, con temperature massime percepite di 36 gradi. Previsione analoga anche per Catania, che vede il ripetersi della previsione anche per giovedì 2 luglio. In casi del genere, la Protezione Civile raccomanda ai sindaci di adottare interventi di prevenzione per la popolazione a rischio.

A differenza di quanto sta per avvenire in altre parti d’Italia, in Sicilia le temperature massime saranno ancora per qualche giorno in ulteriore aumento, con venti da nord ovest di intensità moderata.

Allerta arancione e pericolosità bassa, invece, per quanto riguarda il rischio incendi nelle nove province dell’Isola.