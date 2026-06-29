Al Pepoli di Trapani concerto e presentazione volume sul restauro della Madonna del Rosario

Doppio appuntamento dedicato alla musica e alla valorizzazione del patrimonio artistico, martedì 30 giugno, alle ore 17, al Museo Regionale “Agostino Pepoli” di Trapani. Nell’ambito della Stagione Concerti 2025/2026 del Conservatorio Statale di Musica “Antonio Scontrino”, andrà in scena “Arpa Metamorfica”, un concerto che vedrà protagoniste le arpiste Agnese Galvano, Bianca Politi ed Ester Messana, affiancate da Leonardo Cassarà al clarinetto e Daniele Indelicato al flauto.

Il programma musicale propone un repertorio che spazia tra diversi autori della musica classica, con composizioni di Louis Spohr, Louis Rietz, Johann Andreas, Claude Debussy, Gioachino Rossini, Marco Amorosi, Gaetano Donizetti e Georges Bizet. L’iniziativa sarà arricchita dalla presentazione del volume “Carrera svelato – Il restauro della Madonna del Rosario”, pubblicazione dedicata agli interventi di recupero dell’importante opera d’arte custodita nel museo. L’evento è organizzato dal Museo in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Antonio Scontrino” e con l’Associazione Amici del Museo Pepoli, con l’obiettivo di unire la promozione della musica dal vivo alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico del territorio.