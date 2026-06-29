Favignana: Leo Gullotta premiato al FestivalFlorio

Favignana ha reso omaggio a uno dei più grandi interpreti del teatro e del cinema italiano. Nell’ambito della XIV edizione del FestivalFlorio, diretto dal maestro Giuseppe Scorzelli, Leo Gullotta ha ricevuto il Premio Favignana per il Teatro, riconoscimento dedicato a una carriera che, da oltre sessant’anni, rappresenta uno dei punti più alti dello spettacolo italiano.

La serata, ospitata negli ex Stabilimenti Florio, si è aperta con un intenso dialogo tra Giuseppe Scorzelli e l’attore catanese, proseguito poi con le domande del pubblico in un confronto spontaneo e partecipato che ha restituito il ritratto di un artista capace di intrecciare memoria, esperienza professionale e riflessione sul valore della cultura, della formazione e del ruolo dell’attore nella società.

Sin dalle prime battute, Gullotta ha voluto spiegare il senso della sua presenza a Favignana, sottolineando di aver accolto l’invito per il piacere di essere nel suo Sud e di incontrare il pubblico, ribadendo un principio che ha accompagnato tutta la sua carriera: «Il pubblico va rispettato sempre». Un concetto che, ha spiegato, rappresenta il fondamento del suo modo di vivere il teatro e il cinema, perché ogni successo artistico trova il suo significato proprio nel rapporto umano con chi assiste a uno spettacolo, entra in una sala cinematografica o sceglie di seguire il percorso di un interprete.

Ripercorrendo oltre sessant’anni di lavoro, Gullotta ha ricordato alcuni dei grandi maestri che hanno segnato il suo cammino artistico. Parole di profonda ammirazione sono state dedicate a Giuseppe Tornatore, definito un talento straordinario capace di raccontare come pochi la Sicilia e l’animo umano, ed Ennio Morricone, del quale ha voluto evidenziare non soltanto la statura musicale, ma soprattutto la straordinaria semplicità umana. «Nelle persone più semplici c’è sempre una grande presenza», ha osservato, ricordando il compositore come un esempio di discrezione, eleganza e autenticità.

Il suo racconto ha toccato anche l’incontro con Nanni Loy, ricordato come uno dei grandi innovatori della televisione e del cinema italiano, e gli anni della formazione al Teatro Stabile di Catania, accanto a interpreti come Salvo Randone, Valeria Moriconi e Glauco Mauri. Un percorso umano e artistico che si è intrecciato anche con figure come Giuseppe Fava, di cui ha ricordato il coraggio, la libertà di pensiero e l’insegnamento più prezioso: difendere sempre le proprie idee attraverso la cultura, il dialogo e la conoscenza.

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato il valore dello studio. Rivolgendosi soprattutto ai più giovani, Gullotta ha ricordato come il talento, da solo, non sia mai sufficiente. «Si studia per sapere di più, si studia perché apre la mente», ha spiegato, paragonando la preparazione dell’attore a quella di qualsiasi altra professione che richieda competenza, disciplina e responsabilità. Una riflessione che ha trasformato l’incontro in una vera lezione sul significato più profondo dell’arte e della formazione.

Parlando del mestiere dell’attore, Gullotta ha poi offerto una definizione tanto semplice quanto efficace: «Un interprete dà vita, ogni volta, a personaggi che sono fuori dalla propria vita». Ogni ruolo rappresenta una nuova sfida, un esercizio di ascolto e di comprensione dell’altro, che richiede precisione, sensibilità e continua ricerca. Tra i personaggi ai quali è rimasto maggiormente legato ha ricordato il barbiere de L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore e la celebre Signora Leonida, figura entrata nell’immaginario di milioni di italiani.

Con altrettanta sincerità, l’attore ha espresso il proprio amore per la Sicilia e per Favignana, elogiandone la bellezza, l’accoglienza e il patrimonio umano, condividendo al tempo stesso alcune osservazioni sulle opportunità di migliorare i servizi dedicati ai visitatori, lette come un invito costruttivo a valorizzare sempre di più un territorio di straordinario fascino.

Particolarmente emozionante il momento conclusivo della serata, quando il sindaco Giuseppe Pagoto, l’Assessore alla Cultura Dafne Borgia e l‘assessore alle politiche sociali Ignazio Lucido hanno consegnato a Leo Gullotta il Premio Favignana per il Teatro 2026. Visibilmente commosso, l’attore ha ringraziato il FestivalFlorio, il Comune e il pubblico dell’isola, definendo il riconoscimento «un premio che cavalca la storia» e salutando Favignana con parole di profondo affetto, invitando inoltre il pubblico a seguire gli appuntamenti successivi del Festival.

Più che una conversazione, quella vissuta al FestivalFlorio è stata una testimonianza di vita e di teatro, nella quale Leo Gullotta ha consegnato al pubblico il patrimonio di un’intera carriera costruita sul talento, sullo studio, sull’onestà professionale e sul rispetto per gli altri: valori che continuano a rendere la sua figura una delle più autorevoli e amate del panorama culturale italiano.