Alcamo Marina, “Il sindaco riferisca su mare inquinato e sul degrado del litorale”

Il consigliere comunale di opposizione Orlando ha chiesto la convocazione urgente di un Consiglio comunale aperto per affrontare la situazione di Alcamo Marina, alla luce delle recenti criticità legate all’inquinamento del mare e alle condizioni di degrado del litorale. Secondo il consigliere, il provvedimento di divieto di balneazione disposto nei giorni scorsi in un tratto della costa rappresenta solo l’ultimo episodio di una problematica che si ripresenta ormai da anni e che richiede risposte concrete da parte dell’Amministrazione comunale. Orlando chiede che il sindaco Domenico Surdi riferisca in aula sulle cause dell’inquinamento, sugli interventi già eseguiti e sulle iniziative che l’Amministrazione intende mettere in campo per evitare il ripetersi di simili situazioni, soprattutto nel pieno della stagione estiva.

Tra le questioni sollevate figurano anche le condizioni generali di Alcamo Marina, dal decoro urbano alla manutenzione delle infrastrutture, fino ai servizi destinati a residenti e turisti. Per il consigliere è necessario un confronto pubblico che coinvolga anche gli enti competenti, così da fare piena chiarezza sulle responsabilità e sulle possibili soluzioni. L’esponente dell’opposizione evidenzia come il litorale rappresenti una risorsa strategica per il turismo e per l’economia locale e ritiene che non sia più rinviabile un piano di interventi capace di restituire qualità ambientale e servizi adeguati a una delle principali località balneari del territorio. La richiesta arriva dopo le recenti ordinanze che hanno vietato temporaneamente la balneazione in un tratto di costa di Alcamo Marina a causa del superamento dei parametri microbiologici rilevati nei controlli delle acque.