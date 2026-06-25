Petrosino: torna il Mercato Estivo in Piazza Biscione, un sostegno al commercio locale

Dopo il successo della scorsa stagione, riprende anche quest’anno il Mercato Estivo di Piazza Biscione, giunto alla sua seconda edizione. L’iniziativa, che nella passata estate ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, visitatori ed espositori, torna ad animare il cuore del lungomare Biscione di Petrosino, offrendo un’importante occasione di incontro, socialità e valorizzazione delle attività commerciali e artigianali del territorio. Il Mercato Estivo si svolgerà ogni lunedì mattina, dalle ore 8 alle ore 13, trasformando Piazza Biscione in uno spazio dedicato allo shopping all’aperto, alla scoperta di prodotti locali, articoli artigianali, prodotti tipici e tante altre proposte rivolte a residenti e turisti. L’appuntamento rappresenta una preziosa opportunità per sostenere l’economia locale e rendere ancora più vivace e attrattiva la stagione estiva petrosilena, valorizzando uno dei luoghi più suggestivi del litorale cittadino. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto nella prima edizione, l’obiettivo è quello di consolidare un appuntamento fisso dell’estate, capace di coniugare commercio, turismo e aggregazione sociale in una cornice unica come quella del lungomare Biscione.

“Il Mercato Estivo di Piazza Biscione rappresenta un’iniziativa che unisce promozione del territorio, sostegno alle attività economiche e momenti di aggregazione per la comunità”, dichiara il sindaco Giacomo Anastasi. “Dopo il successo dello scorso anno, siamo lieti di riproporre un appuntamento che contribuisce a rendere il nostro lungomare sempre più vivo e attrattivo durante la stagione estiva, offrendo opportunità sia agli operatori che ai visitatori”. L’assessore Pipitone, promotrice dell’iniziativa, ha dichiarato: “Abbiamo fortemente voluto dare continuità a questo progetto perché crediamo nelle potenzialità del nostro territorio e nell’importanza di creare occasioni concrete per valorizzare il commercio locale e l’artigianato. Il riscontro ricevuto nella prima edizione ci ha confermato che il Mercato Estivo è un appuntamento apprezzato da cittadini e turisti. Siamo certi che anche quest’anno saprà offrire momenti di qualità e contribuire alla crescita dell’offerta estiva della nostra città”.