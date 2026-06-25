Per l’Agricoltura siciliana dalla Regione 5 milioni per contrastare la crisi idrica

Sostenere le imprese agricole siciliane nella prevenzione della crisi idrica, garantendo una gestione razionale e sostenibile dell’acqua disponibile. È questo l’obiettivo dell’avviso pubblico che concede contributi in conto capitale alle aziende operanti in Sicilia per la realizzazione di sistemi integrati per il contrasto alla siccità in agricoltura. La dotazione finanziaria del bando è di 5 milioni di euro.

«Un aiuto concreto per i nostri imprenditori – dichiara l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – che consentirà loro di creare laghetti aziendali e mini dissalatori; un segnale deciso che il governo regionale ha messo in campo per sostenere il comparto».

Il bando consente di recuperare acque che, per la loro qualità, non sono compatibili con l’uso agricolo (acque salmastre), rendendole utilizzabili grazie ai mini dissalatori. Previsto un contributo a fondo perduto pari al 70% delle spese ammissibili, mentre la restante parte dovrà essere cofinanziata. La cifra massima erogabile dalla Regione non potrà superare i 200 mila euro per singolo intervento.

Le istanze potranno essere inviate all’indirizzo pec dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.

L’avviso è consultabile sul portale della Regione a questo link.