Saldi Sicilia, nei negozi si parte il 4 luglio

I saldi estivi 2026 in Sicilia, anche quest’anno molto attesi, partiranno ufficialmente sabato 4 luglio. Il calendario per la stagione degli sconti, blindato dal Decreto assessoriale n. 2763/1.S, promette una sessione di vendite di fine stagione decisamente generosa e flessibile rispetto ad altre regioni italiane. A differenza di altri territori dove i saldi si concludono già a fine agosto, la Sicilia sceglie la linea della durata massima e infatti i saldi dureranno infatti ben oltre la fine del mese caldo, proseguendo fino al 15 settembre 2026. I clienti avranno quindi più di due mesi di tempo per andare a caccia dell’affare nei negozi di abbigliamento, calzature e accessori delle nove province siciliane. Inoltre, con i “pre-saldi”, i negozianti siciliani hanno libertà totale: la normativa regionale permette di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.

Ma ci sono delle regole: trasparenza del prezzo, i cartellini della merce esposta devono obbligatoriamente mostrare tre elementi chiari: il prezzo originale, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale scontato; cambio della merce, se il capo acquistato presenta un difetto di conformità o di produzione, il commerciante è obbligato per legge a sostituirlo. Al contrario, se si tratta di un semplice ripensamento, il cambio resta a totale discrezione del negoziante; pagamenti elettronici, non esistono limiti per l’uso della moneta elettronica. I commercianti sono tenuti ad accettare carte di credito e bancomat per qualsiasi importo, anche sulle merci in saldo.