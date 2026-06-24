Caldo senza tregua, ma c’è anche l’allerta gialla per possibili temporali

Un vasto campo di alta pressione di matrice africana continua a interessare il Mediterraneo sino all’Europa centro-occidentale, determinando sul nostro Paese un quadro generale di tempo stabile, segnato da temperature massime sopra la media e umidità crescente. I meteorologi parlano di un “picco” di caldo torrido che con l’anticiclone “Cerberus” potrebbe registrarsi all’inizio della prossima settimana, nell’ambito di una prima fase estiva che dovrebbe protrarsi fino alla prima settimana di luglio.

Tuttavia, per la giornata di giovedì 25 giugno potrebbero verificarsi precipitazioni piovese in tutta la Sicilia. In ragione di ciò, la Protezione Civile Regionale ha diramata un bollettino meteo con allerta gialla, per effetto di possibili piogge sull’intera isola: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano e serale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati. Poco rilevante il vento, calmo il mare.

Resta, comunque, anche l’allerta arancione per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, con particolare riguardo per le aree interne e le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.