Custonaci tra i Borghi Marinari più virtuosi, bandiera REIMAR a Cornino

Questa mattina a Palermo, nell’ambito dell’iniziativa “REIMAR – Registro Identitario della Pesca del Mediterraneo e dei Borghi Marinari”, promossa dal Dipartimento della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, alla Baia di Cornino è stata assegnata la bandiera in quanto il Comune di Custonaci è stato individuato tra i “Borghi Marinari” più virtuosi, capaci di saper valorizzare il profondo legame del territorio con la cultura del mare e con la storia delle comunità marinare siciliane. “Un percorso, avviato in questi anni, di valorizzazione dei luoghi, dei saperi e delle tradizioni che rappresentano una componente essenziale del territorio, accompagnato da una visione di crescita e sviluppo sostenibile per le comunità costiere – afferma il sindaco Fabrizio Fonte -. Per la Città di Custonaci si tratta di un importante motivo di soddisfazione, che premia l’impegno nella valorizzazione della propria storia, delle proprie radici e della propria identità, rafforzando il senso di appartenenza a una terra che ha nel Mediterraneo una delle sue più autentiche espressioni culturali“.