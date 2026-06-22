Premio Internazionale Mozia a 11 nuovi ambasciatori￼

La terza edizione del Premio Internazionale Mozia ha registrato una significativa presenza istituzionale, con la partecipazione del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, del commissario e del direttore dell’Istituto Regionale dell’Olio e del Vino Giusi Mistretta e Vito Bentivegna. Il valore e la risonanza nazionale del Premio sono il risultato di un grande lavoro di squadra portato avanti dalla Strada del Vino Marsala insieme alla testata Il Vomere – grazie all’intuizione di Rosa Rubino, ideatrice del premio – e in sinergica collaborazione con la Fondazione Whitaker.

Le dichiarazioni

«Siamo qui per rafforzare il valore strategico di Mozia e della Laguna dello Stagnone di Marsala – spiega il direttore IRVO Vito Bentivegna – l’iniziativa premia i talenti che diventano ambasciatori di un territorio unico: da secoli qui prolifera un patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico di rilievo internazionale, vogliamo incoraggiarne il percorso verso il riconoscimento UNESCO di questa perla dell’enoturismo nel cuore del Mediterraneo». «Il Premio Internazionale di Mozia – spiega la commissaria IRVO Giusi Mistretta – si conferma un’iniziativa di alto valore culturale e promozionale, per il contributo che esso offre alla valorizzazione anche del patrimonio enologico siciliano e al rafforzamento dell’identità dei territori. L’IRVO continuerà a operare, promuovendo eventi e strategie di sistema che mettano al centro il territorio e le sue eccellenze, rafforzando il legame tra produzione, cultura e turismo, in linea con il trend nazionale, come affermato dallo stesso ministro del Turismo, l’onorevole Mazzi, proprio in seno al premio di Mozia, presentando tali forme di turismo esperienziale quali straordinarie opportunità per rafforzare l’attrattività dei territori e generare valore aggiunto lungo tutta la filiera agroalimentare».

L’enoturismo

Emerge con crescente evidenza il collegamento con il tema dell’enoturismo, oggi riconosciuto come leva strategica di sviluppo economico e territoriale, capace di integrare produzione, cultura e accoglienza in un’unica esperienza di valore. La Sicilia, in questa prospettiva, si conferma protagonista naturale: la ricchezza dei suoi paesaggi viticoli, la qualità delle produzioni e la capacità delle imprese di coniugare ospitalità e tradizione la rendono una destinazione privilegiata per un turismo sempre più orientato all’esperienza autentica. «Il successo straordinario della terza edizione del Premio Internazionale Mozia – sottolinea il notaio Salvatore Lombardo, presidente dell’Associazione Strada del Vino Marsala – è il risultato di un percorso che, anno dopo anno, grazie a Gianni Letta, cresce e supera i confini della nostra isola. Questo traguardo così importante non sarebbe stato possibile senza il supporto dell’IRVO che è stato tra i primissimi a sposare la nostra visione, dimostrando una lungimiranza e una sensibilità istituzionale straordinarie. Il commissario e il direttore, Giusi Mistretta e Vito Bentivegna, sono guide determinate e autorevoli, il cui ruolo e la cui presenza costante sono state fondamentali per il successo dell’iniziativa. Da sempre, la Strada del Vino Marsala si attiva per promuovere il territorio, e questo premio poggia su due pilastri fondamentali: da un lato, la celebrazione delle eccellenze; dall’altro, la forte spinta propulsiva affinché l’iter gestionale dell’Unesco possa giungere a compimento. Luoghi unici al mondo e incredibilmente delicati come l’isola di Mozia e la laguna dello Stagnone di Marsala meritano di essere riconosciuti ufficialmente come Patrimonio dell’Umanità».

I premi

Dal cinema alla marina militare, dal giornalismo dalla scienza, all’intrattenimento allo sport: gli undici riconoscimenti del 2026 assegnati dal comitato scientifico in sinergia con gli organizzatori – l’associazione della Strada del Vino di Marsala e del periodico Il Vomere – hanno premiato le eccellenze del Paese. La partecipazione del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi e del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha confermato l’attenzione delle istituzioni verso Mozia e la Laguna dello Stagnone, luoghi simbolo dell’identità mediterranea e patrimonio da valorizzare in una prospettiva internazionale. Al centro dell’edizione 2026 l’obiettivo di sostenere il percorso di candidatura UNESCO e rafforzare il racconto di un territorio unico al mondo. I premiati sono Aldo Cazzullo, editorialista del Corriere della Sera e saggista; Annalena Benini, giornalista, scrittrice e direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino; Arianna Fontana, atleta e campionessa olimpica; Antonio Preziosi, giornalista e direttore del TG2; Barbara Jatta, storica dell’arte e direttrice dei Musei Vaticani; Cardinale Mario Zenari, nunzio apostolico in Siria; l’attore Claudio Gioè; la scienziata Domenica Lorusso; Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice televisiva; l’imprenditore e promotore culturale Marco Morricone, figlio del maestro Ennio Morricone; Sara Vinci, capitano della Marina Militare, tra le prime donne al comando di una fregata FREMM. Per celebrare l’eccellenza siciliana, in sintonia con la mission dell’’IRVO, la Strada del Vino a conclusione della cerimonia ha coinvolto sul palco in un grande brindisi collettivo tutti i premiati sulle note della celebre aria ‘Libiamo ne’ lieti calici’. Un omaggio corale al Vino di Marsala e delle Terre d’Occidente, per suggellare la sinergia straordinaria tra cultura, istituzioni e territorio. La terza edizione del Premio Internazionale Mozia sarà in onda su Rai 3 (il 5 luglio alle 23.30) e su RaiPlay.