Caldo a oltranza, ma martedì potrebbe piovere: allerta gialla della Protezione Civile

redazione

Caldo a oltranza, ma martedì potrebbe piovere: allerta gialla della Protezione Civile

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lunedì 22 Giugno 2026 - 16:50

La morsa del caldo non sembra destinata ad affievolirsi nei prossimi giorni, almeno secondo quanto riferiscono i meteorologi. Tuttavia, per la giornata di domani, martedì 23 giugno, è possibile che si verifichi anche qualche acquazzone. La Protezione Civile Regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla su tutta l’isola. Si prevedono, infatti, piogge da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale pomeridiano e serale, sulle zone interne, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati. Chi gradirebbe un abbassamento delle temperature resterà, tuttavia, deluso. La colonnina di mercurio continuerà a segnare livelli elevati in tutta la Sicilia e molto elevati nelle zone interne, fino a superare anche i 35°. Sul fronte del rischio incendi e ondate di calore, permane l’allerta arancione.

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