Trapani, le rivendicazioni dei commercianti del centro storico

Nella giornata di venerdì 20 giugno, il Comitato Operatori del Centro Storico di Trapani ha incontrato i rappresentanti della Confesercenti Provinciale di Trapani.

“Dall’incontro è emersa una forte e totale unione di intenti: l’associazione di categoria ha esposto ai presenti la propria posizione sul tema, che è risultata essere perfettamente in linea con la nostra, condividendo e sposando integralmente i punti del nostro manifesto – affermano in commerciati -.

Per la nostra comunità di commercianti e imprenditori, è arrivato il momento di avere risposte concrete. Non siamo più disposti a tollerare alcuna perdita di tempo: questo deve essere il momento delle risposte, perché di tempo a disposizione non ne abbiamo più.



Pretendiamo una visione chiara di ciò che ci aspetta. Chi fa impresa ha bisogno di certezze e programmazione: gli investimenti non si possono fare alla cieca. Le attività economiche sono una risorsa vitale da difendere e valorizzare, mentre in questa città, fino ad oggi, siamo stati trattati quasi come se fossimo un problema da risolvere.

Continuiamo a sentirci ripetere la narrazione secondo cui tutto ciò che viene predisposto dall’amministrazione sarebbe fatto “per noi”. La realtà dei fatti, però, racconta una storia diversa: il settore economico del centro storico è drammaticamente in ginocchio e non riusciamo ad ottenere la dovuta trasparenza sul futuro che ci attende.

La nostra mobilitazione non si ferma qui. Già a partire dalla prossima settimana chiederemo altri incontri urgenti con le varie associazioni di categoria e con la Camera di Commercio”.



Comitato Operatori Centro Storico Trapani