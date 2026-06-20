Clima, in Sicilia occidentale, arrivano forti ondate di calore

La Sicilia si prepara ad affrontare giornate ad alta attenzione sul fronte meteo. Caldo intenso e rischio incendi tornano infatti a preoccupare diverse aree dell’Isola, tanto che la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta valido per l’intera giornata del 20 giugno 2026.

Il livello di allerta indicato è quello arancione, il secondo nella scala di criticità, una condizione che richiede particolare prudenza sia da parte delle istituzioni sia dei cittadini.

L’avviso numero 117, pubblicato dalla Protezione civile regionale, resterà in vigore dalle ore 00.00 del 20 giugno per le successive 24 ore.

Oltre al rischio legato alle alte temperature, le autorità monitorano con attenzione anche il pericolo incendi. La pericolosità è classificata come media nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento, dove le condizioni climatiche potrebbero favorire l’innesco e la propagazione dei roghi.

L’invito è quello di mantenere alta l’attenzione e adottare comportamenti prudenti, soprattutto nelle aree maggiormente esposte.