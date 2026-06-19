Emergenza idrica a Trapani, il Pd apre al confronto con il Comitato di cittadini

Il Partito Democratico di Trapani interviene sul tema dell’emergenza idrica e sulle recenti richieste avanzate dal Comitato “L’acqua è un diritto di tutti”, ribadendo la propria disponibilità al confronto e difendendo l’operato dell’amministrazione comunale. In una nota, il gruppo dem sottolinea di essere stato tra i sostenitori dell’istituzione della Commissione d’inchiesta dedicata all’emergenza idrica, ritenendo che l’amministrazione non abbia nulla da nascondere rispetto alle scelte compiute negli ultimi anni. “Siamo stati tra coloro che hanno votato favorevolmente all’istituzione della Commissione d’inchiesta – affermano dal Pd – perché riteniamo che questa Amministrazione non abbia nulla da nascondere rispetto al proprio operato. Al contrario, siamo convinti che ogni approfondimento possa contribuire a fare piena luce sulla vicenda e ad individuare ulteriori strumenti utili ad affrontare una problematica complessa”.

I democratici ricordano inoltre il sopralluogo effettuato nel settembre scorso presso l’impianto di Bresciana, promosso per consentire ai rappresentanti del Comitato di verificare direttamente il funzionamento della struttura e approfondire il sistema di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua in città. Nella nota viene anche evidenziato come la Commissione d’inchiesta, istituita circa sette mesi fa con il compito di riferire al Consiglio comunale gli esiti delle proprie attività, non abbia ancora prodotto una relazione conclusiva. Secondo il Pd, inoltre, l’organismo si sarebbe riunito solo in poche occasioni.

Per questo motivo il partito invita ufficialmente il Comitato a un incontro presso la sede del circolo Pd di Trapani. Al confronto dovrebbero partecipare il sindaco, l’assessore Pellegrino, l’ex assessore Guaiana – componente della stessa Commissione d’inchiesta – e tutti i soggetti interessati alla questione. L’obiettivo, spiegano i democratici, è quello di affrontare il tema con dati, documenti e informazioni alla mano, ascoltando le osservazioni dei cittadini e fornendo chiarimenti sulle criticità ancora presenti nel servizio idrico cittadino. “Crediamo che il confronto, fondato sui dati, sulla trasparenza e sul reciproco ascolto, sia la strada migliore per dare risposte concrete ai cittadini e lavorare insieme nell’interesse della città”, conclude il Pd, rilanciando la necessità di un dialogo aperto e costruttivo su una delle questioni più sentite dalla comunità trapanese.