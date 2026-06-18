Esami di Stato, Quinci agli studenti trapanesi: “La maturità un’emozione per tutta la vita”

All’inizio degli Esami di Stato, il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, ha rivolto un messaggio alle studentesse e agli studenti del territorio, augurando loro di affrontare con serenità una delle tappe più significative del percorso scolastico e personale. Nel suo intervento, Quinci ha sottolineato il valore umano e simbolico della maturità, definendola un momento destinato a rimanere impresso nella memoria di ciascuno. “Quello di domani e i giorni che seguiranno fino alla conclusione degli esami saranno densi di emozioni – ha affermato – emozioni che custodirete per tutta la vita e che cambieranno con il passare degli anni”. Il presidente ha ricordato come la tensione, i dubbi e l’impegno che accompagnano queste ore lasceranno spazio, col tempo, alla nostalgia e ai ricordi degli anni trascorsi tra i banchi di scuola, degli amici, dei compagni e delle esperienze condivise. “La maturità è un’emozione che ci sarà sempre. È una prova di studio, certamente, ma soprattutto una prova che segna l’esistenza”, ha evidenziato.

Salvatore Quinci

Nel suo messaggio non è mancata una riflessione sul mondo che attende le nuove generazioni. Quinci ha riconosciuto le difficoltà del tempo presente, segnato da conflitti, tensioni e da una società che spesso fatica a trovare soluzioni attraverso il dialogo. “Noi adulti non vi stiamo mettendo nelle condizioni migliori per affrontare i primi passi della vostra vita – ha detto rivolgendosi agli studenti –. Vi stiamo facendo vivere in un mondo chiuso e spesso incapace di risolvere le controversie senza ricorrere alla forza”. Nonostante ciò, il presidente ha invitato i giovani a guardare avanti con fiducia, indicando nel futuro la loro più grande risorsa. “Avete dalla vostra parte una parola magica e concreta allo stesso tempo: futuro. Con le vostre competenze e con il vostro studio potete diventare una classe dirigente migliore di quella attuale”.

Quinci ha inoltre ribadito l’impegno del Libero Consorzio nei confronti delle scuole superiori del territorio provinciale, ricordando il lavoro portato avanti per garantire edifici più sicuri, servizi efficienti e strutture adeguate alle esigenze degli studenti. “Il nostro compito è consegnarvi scuole sicure e moderne, strumenti di crescita e progresso. È una sfida che vogliamo vincere, ma abbiamo bisogno anche del vostro contributo e delle vostre idee”. Infine, l’invito ai maturandi a continuare a essere protagonisti della vita pubblica e sociale anche dopo il conseguimento del diploma. “Le politiche scolastiche e giovanili non potranno mai essere efficaci senza la vostra partecipazione. Il vostro protagonismo non si conclude con la maturità, ma inizia da qui”. Un messaggio di incoraggiamento e fiducia rivolto alle migliaia di studentesse e studenti della provincia di Trapani che si apprestano ad affrontare uno dei momenti più importanti del loro percorso formativo. Un passaggio che segna la fine di un ciclo e l’inizio di nuove sfide, con lo sguardo rivolto al futuro.