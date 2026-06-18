Ad Alcamo Maria Elena Boschi con CNA per parlare di impresa e burocrazia

La deputata nazionale Maria Elena Boschi, già ministra e capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, parteciperà all’evento organizzato da CNA Sicilia e CNA Trapani, sabato 20 giugno, alle 9.30, ad Alcamo, presso la Cittadella dei Giovani. Boschi prenderà parte alla tavola rotonda al centro della presentazione del libro “Si fa presto a dire impresa – La gabbia delle regole”, curato dalla CNA. L’incontro si terrà presso la Cittadella dei Giovani di Alcamo (Via Ugo Foscolo 1) con inizio alle ore 9.30. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Domenico Surdi e dei presidenti CNA Trapani, Giuseppe Orlando, di CNA Sicilia, Filippo Scivoli e del vice presidente nazionale di CNA, Sebastiano Battiato, spazio alle testimonianze delle imprenditrici Erminia Bianco e Cristina Cianti.

Il momento centrale della mattinata sarà la tavola rotonda che vedrà confrontarsi l’onorevole Boschi con Marco Capozi, responsabile Relazioni Istituzionali e Affari Legislativi di CNA, e il giornalista de Il Sole 24 Ore Nino Amadore. A coordinare i lavori sarà Matteo Scirè, giornalista e Responsabile Comunicazione di CNA Sicilia. L’iniziativa si propone di accendere i riflettori sul tema della burocrazia e delle regole che troppo spesso appesantiscono il lavoro degli imprenditori italiani, offrendo uno spunto di riflessione collettiva a partire dal volume presentato. L’evento è aperto al pubblico e gratuito.