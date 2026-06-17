Torna la Trapani Arabian Horse Cup: il 27 e 28 giugno l’eccellenza del cavallo arabo in Sicilia

La Trapani Arabian Horse Cup torna il 27 e 28 giugno al Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo che ospita la manifestazione internazionale dedicata alla bellezza, all’eleganza e alle performance del cavallo arabo. L’evento, organizzato dal Nuovo Gruppo Equestre Monte Erice presieduto da Antonio Culcasi, è riconosciuto dalla European Conference of Arab Horse Organizations (ECAHO) e dall’Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo (ANICA). Per l’edizione 2026 si rinnova la collaborazione con Fitetrec-Ante, che in contemporanea presenta la prima edizione della “Segesta Horse Cup”: in programma il Trekking Segesta, le prove di Gimkana Master e Gimkana Western, la Monta da Lavoro Tradizionale e il Country Derby.

La Trapani Arabian Horse Cup richiama ogni anno allevatori, handler, professionisti e appassionati da numerosi paesi, confermandosi punto d’incontro internazionale per il settore. A valutare i soggetti in gara sarà una giuria di esperti di fama internazionale: Sulaiman Al Hattali (Oman), Christine Valette (Francia), Martine Van Hee (Belgio), Janice Aileen McCrea Wight (USA), Giorgio Rossi (Italia) e Nikolaus Jung (Germania). Il coordinamento del ring è affidato a Gabriele Gallo; la supervisione disciplinare a Magdalena Helak (Polonia) e Marco Capelli (Italia). Veterinario ufficiale della manifestazione il dott. Giuseppe Fantauzzo. «Siamo felici di tornare al Centro Ippico Pietra dei Fiori, una struttura moderna, funzionale e perfettamente attrezzata per ospitare una manifestazione di questa importanza – afferma Antonio Culcasi – La presenza di ampi campi gara, di un ristorante e di oltre 350 box, a pochi passi dal Parco Archeologico di Segesta, rappresenta un valore aggiunto sia per gli operatori del settore sia per il pubblico». «Siamo inoltre particolarmente soddisfatti – conclude Culcasi – della collaborazione con Fitetrec-Ante, che arricchisce il programma con numerose attività spettacolari e coinvolgenti, offrendo agli appassionati e alle famiglie un’esperienza unica».

Il programma

Il weekend si apre venerdì 26 giugno con l’arrivo dei cavalli e i controlli preliminari. Sabato 27 giugno, dalle 17.00, il via alle competizioni con le classi dedicate a puledri, puledre, fattrici e stalloni, suddivisi per anno di nascita. Domenica 28 giugno, dalle 9.30, spazio alle classi riservate ai nati nel 2025 e ai Campionati Finali ECAHO, che assegnano i titoli nelle categorie Yearling, Junior e Senior. L’ingresso è libero e aperto al pubblico. Regolamento, categorie e iscrizioni sono consultabili sul sito ufficiale ECAHO.