Marsala abbraccia il ricordo di Gianfranco Parrinello: una serata di musica ed emozioni￼

Una serata intensa, autentica e carica di emozioni quella che si è svolta all’Ostro Lounge Bar di Marsala in ricordo di Gianfranco Parrinello, musicista, compositore e arrangiatore che ha lasciato un segno profondo nella comunità artistica e umana del territorio. L’iniziativa, fortemente voluta dal maestro Gino De Vita, ha riunito amici, colleghi e musicisti che hanno condiviso con Gianfranco esperienze professionali e momenti di vita, dando vita a un incontro che è andato ben oltre il semplice concerto. Tra il pubblico si è respirato un clima di sincero affetto, con numerosi interventi spontanei che hanno permesso di ricordare Gianfranco attraverso racconti, aneddoti e testimonianze personali.

Presenti anche i familiari di Gianfranco, che hanno condiviso con i partecipanti un momento di grande intensità emotiva. Particolarmente toccante è stato il ricordo affidato alle figlie Chiara e Francesca, che con parole semplici ma profonde hanno voluto rendere omaggio al loro papà, suscitando commozione tra i presenti. Ognuno ha voluto offrire il proprio contributo, condividendo un ricordo, un episodio vissuto insieme o una riflessione capace di raccontare l’uomo oltre l’artista. Le parole si sono alternate alla musica in un susseguirsi di momenti intensi che ha coinvolto tutti i presenti, trasformando la serata in un grande abbraccio collettivo. Le esibizioni degli artisti che si sono avvicendati nel corso della serata hanno reso omaggio alla passione che Gianfranco ha sempre nutrito per la musica, linguaggio universale che continua ancora oggi a unire le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un tratto del proprio percorso.

Tra sorrisi, commozione e applausi, il ricordo di Gianfranco Parrinello è tornato a vivere nelle note, nelle parole e negli sguardi di chi ha scelto di esserci. Un tributo partecipato e sentito che ha confermato la profondità dell’eredità umana e artistica lasciata da un uomo che, con la sua musica e la sua generosità, ha saputo costruire legami autentici e duraturi.

La serata si è conclusa con la consapevolezza condivisa che certe persone non smettono mai davvero di essere presenti. Continuano a vivere nei ricordi, nelle amicizie e nelle emozioni che hanno saputo lasciare, e per una sera Gianfranco è stato ancora una volta tra i suoi affetti più cari, accompagnato da quella musica che ha rappresentato una parte essenziale della sua vita e che continua a custodirne il ricordo.