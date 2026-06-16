A Marsala l’XI edizione della H&P Summer School, la formazione d’eccellenza

Il Consorzio Universitario della Provincia di Trapani conferma il proprio impegno a sostegno della formazione universitaria e della crescita culturale del territorio attraverso il supporto all’XI edizione della H&P Summer School del Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali (DEMS) dell’Università degli Studi di Palermo, in programma a Marsala dal 23 al 27 giugno 2026. L’iniziativa, diretta dal professore Giorgio Scichilone, ordinario di Storia delle Istituzioni Politiche dell’Università degli Studi di Palermo e presidente del Polo Universitario di Trapani, rappresenta uno degli appuntamenti di maggiore rilievo nel panorama dell’alta formazione politologica nazionale. Grazie al lavoro scientifico e organizzativo coordinato dal professor Scichilone, la Summer School è divenuta nel corso degli anni un punto di riferimento per studenti, ricercatori e studiosi provenienti da numerose università italiane.

I grandi temi

L’edizione 2026, che si svolgerà presso il Complesso Monumentale San Pietro, offrirà un’importante occasione di approfondimento e confronto sui grandi temi della contemporaneità, portando nel territorio trapanese autorevoli studiosi provenienti dal panorama accademico nazionale. Studenti, ricercatori e professionisti avranno l’opportunità di confrontarsi sulle sfide che stanno ridefinendo gli assetti politici, istituzionali e sociali del XXI secolo. “La presenza di eventi accademici di questo livello costituisce un valore aggiunto per l’intera provincia di Trapani”, afferma la presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Maria Pia Castiglione. “Il nostro obiettivo è contribuire alla crescita di un sistema universitario sempre più attrattivo e competitivo, capace di offrire opportunità ai giovani e di rafforzare il dialogo tra il mondo della formazione, delle istituzioni e delle professioni. La H&P Summer School dimostra come il nostro territorio possa ospitare iniziative di alto profilo scientifico e culturale, in grado di richiamare studiosi, ricercatori e studenti provenienti da diverse realtà universitarie italiane”. La presidente Castiglione evidenzia inoltre il ruolo strategico svolto dal Consorzio Universitario nel rafforzamento dell’offerta formativa provinciale: “Crediamo che investire nella conoscenza, nella ricerca e nella formazione rappresenti una delle leve più efficaci per sostenere lo sviluppo delle nostre comunità. Ospitare a Marsala una scuola di alta formazione dedicata a temi cruciali quali le trasformazioni delle democrazie, l’impatto dell’intelligenza artificiale, le nuove sfide geopolitiche e il ruolo delle istituzioni significa offrire ai giovani occasioni concrete di crescita e confronto con alcuni dei più qualificati esponenti del mondo accademico nazionale. II nostro impegno è quello di consolidare il rapporto tra università e territorio, creando le condizioni affinché gli studenti possano trovare qui opportunità formative di qualità e contribuire, con le proprie competenze, alla crescita della provincia”.

La Summer School, dal titolo “Politics After Tomorrow. Teorie e istituzioni per il XXI secolo”, affronterà questioni centrali per il futuro delle società democratiche, dall’impatto delle nuove tecnologie sui processi decisionali alle trasformazioni delle istituzioni politiche, fino alle sfide che interessano l’Unione Europea e il sistema delle relazioni internazionali. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione tra il sistema universitario e il territorio provinciale, una strategia che il Consorzio Universitario continua a perseguire con l’obiettivo di qualificare l’offerta formativa, valorizzare il capitale umano e rafforzare il ruolo della provincia di Trapani quale polo di formazione, ricerca e innovazione. L’apertura dei lavori è prevista per martedì 23 giugno alla presenza delle autorità accademiche e istituzionali. Tra i saluti inaugurali quello della presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Maria Pia Castiglione.